Comitetul de Organizare a Congresului PNL a decis, marți, ca nicio filiala sa nu iși mai exprime susținerea panca can cei doi candidați, Ludovic Orban și Florin Cițu, iși prezinta, fiecare, moțiunea in fața filialei respective. Orban și-a inceput deja turul filialelor, insa Cițu și-a programat prezentarea moțiunii doar in ultima saptamana de campanie. Decizia […] The post Comisia de organizare a Congresului PNL: O filiala nu-și poate declara susținerea pana cand ambii candidați nu iși prezinta, fiecare, moțiunea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…