Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Ion Rotaru (PSD), presedintele comisiei de Munca, a tinut sa precizeze ca subiectul pensiilor speciale ale primarilor si a presedintilor de CJ reprezinta ”este o chestiune delicata, si trebuie tratata ca atare”, potrivit Agerpres.Ministerul Dezvoltarii, reprezentat la ședința prin Marian Marinescu,…

- Comisia de Munca din Senat a respins, miercuri, initiativa USR de eliminare a pensiilor speciale ale alesilor locali. Senatorii USR au fost singurii care au votat in favoarea eliminarii pensiilor speciale ale alesilor locali, in timp ce senatorii PSD, UDMR si AUR au votat impotriva, iar senatorii…

- Comisia de Munca din Senat a respins, miercuri, initiativa USR de eliminare a pensiilor speciale ale alesilor locali. Senatorii USR au fost singurii care au votat in favoarea eliminarii pensiilor speciale ale alesilor locali, in timp ce senatorii PSD, UDMR si AUR au votat impotriva, iar senatorii PNL…

- Un proiect legislativ al USR-ului a fost intampinat cu reactii pozitive in Parlament. Initiativa se refera la eliminarea posibilitatii de a renunța voluntar la titlul de doctor. Proiectul a primit luni aviz pozitiv de la Comisia de Munca din Camera Deputaților – prima camera sesizata, a declarat pentru…

- Dumitru Buzatu se plange ca va fi muritor de foame, in conditiile in care a pierdut deja pensia pe care ar fi trebuit sa o incaseze ca fost parlamentar, dupa decizia de anul trecut a Guvernului Orban de a amana cu un an indemnizațiile aleșilor.„Daca ne asumam funcția publica, dupa aia trebuie sa fim…

- Proiectul USR pentru abrogarea pensiilor speciale pentru alesii locali a fost adoptat tacit marti, 7 decembrie, de Camera Deputatilor, fiind depasit termenul de dezbatere si vot. Vicepresedintele Camerei Deputatilor Daniel Suciu a anuntat, in sedinta de plen de marti, ca proiectul a fost adoptat tacit si,…

- Proiectul de lege de abrogare a pensiilor speciale pentru alesii locali a fost adoptat tacit marti de Camera Deputatilor, fiind depasit termenul de dezbatere si vot. Vicepresedintele Camerei Deputatilor Daniel Suciu a anuntat, in sedinta de plen de marti, ca proiectul USR a fost adoptat tacit…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu, a declarat, luni seara, dupa ședința liderilor partidelor din coaliția de guvernare, ca cea mai buna soluție este prorogarea cu un an a intrarii in vigoare a pensiilor speciale pentru aleșii locali. „S-a avut aceasta discuție (referitoare la pensiile speciale pentru aleșii…