Stiri pe aceeasi tema

- Membrii delegatiei vor avea discutii cu presedintele Klaus Iohannis, cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, precum si cu reprezentantii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Parchetului General, Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata…

- O delegatie a Comisiei de la Venetia va intreprinde o vizita in Romania, in perioada 13-14 septembrie, in cadrul pregatirii unei opinii privind recentele schimbari aduse Codului Penal si Codului de Procedura Penala, anunta Consiliul Europei pe pagina electronica.

- Fondatorii Miscarii Romania Impreuna (RO+) cer liderilor coalitiei PSD-ALDE sa opreasca imediat modificarile aduse legilor justitiei si codurilor penal si de procedura penala, avand in vedere avertismentul de vineri al Comisiei de la Venetia. Potrivit unui comunicat publicat, vineri, pe site-ul Miscarii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a solicitat, marti, presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, suspendarea procesului legislativ in cazul modificarilor aduse Codului penal si eventualelor modificari aduse Codului de procedura penala pana la pronuntarea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a sustinut, luni, intrebat despre o posibila Ordonanta de Urgenta a Guvernului pentru modificarea Codurilor penale, ca nu stie nimic pentru ca a fost plecat din Bucuresti cateva zile. "Nu a facut nimeni cu mine o astfel de dezbatere. Daca voi fi solicitat, atunci…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat luni ca nu a fost consultat cu privire la o eventuala ordonanta de urgenta prin care ar urma sa fie modificate Codurile penale. "De patru zile, cinci zile nu sunt in Bucuresti. Nu a facut nimeni cu mine o astfel de dezbatere. Daca voi fi solicitat, atunci…

- Tudorel Toader, intrebat despre modificarile aduse Codului de procedura penala le-a spus jurnaliștilor ca el nu are nicio raspundere avand in vedere ca schimbarile au fost facute in Comisie și in Parlment, nu la ministerul Justiției. Tudorel Toader a fost intrebat de jurnaliști despre modificarile aduse…

- Comisia Europeana pentru Democratie prin Drept, mai cunoscuta sub numele Comisia de la Venetia (organ consultativ al Consiliului Europei, alcatuit din experti independenti in domeniul dreptului constitutional), se reuneste in sesiune plenara incepand de vineri, unul dintre punctele de pe agenda fiind…