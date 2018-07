Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a declarat, marti, ca in iulie Comisia de la Venetia va publica un raport preliminar pe legile Justitiei, urmand ca in octombrie sa publice raportul definitiv, dupa ce membrii Comisiei pentru legile Justitiei s-au intalnit cu delegatia Comisiei de la Venetia.

- "Am o mare satisfactie, impreuna cu colegii mei, ca am reusit concretizarea acestui demers, ca urmare a unei intiative pe care PNL a avut-o, initiativa care, din pacate, desi trebuia sa apartina majoritatii parlamentare, Parlamentului, ministrului Justitiei, ne-a fost refuzata in mod constant. De…

- Liberalii saluta demersul presedintelui Klaus Iohannis de a sesiza CCR si Comisia de la Venetia privind pachetul de legi ale justitiei si solicita demisia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat miercuri presedintele PNL, Ludovic Orban. "PNL saluta interventia oportuna si ferma…

- Senatorul PNL, Alina Gorghiu, membru in Comisia pentru legile justiției, a anunțat ca Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei va sesiza Comisia de la Veneția pentru a se da un aviz cu privire la legile justiției din Romania in urma solicitarii pe care PNL a depus la APCE inca din luna martie.