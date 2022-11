Comisia Europeana pentru Democratie prin Drept (Comisia de la Venetia a Consiliului Europei) a publicat vineri o opinie urgenta privind trei legi referitoare la sistemul judiciar din Romania. Comsia apreciaza ca, in ansamblu, legile par sa mearga in directia cea buna, desi in cadrul unui aviz de urgenta nu se pot analiza toate aspectele. Comisia apreciaza faptul ca ”nu par sa existe interferente politice in activitatea DNA”, dar a formulat si o serie de recomandari. Fiind vorba de o opinie urgenta, comisia nu poate exclude existenta in cele trei reglementari si a altor probleme decat cele observate,…