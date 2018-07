Președintele Comisiei, Gianni Buquicchio, a trimis zilele trecute o scrisoare catre judecatorii Curții Constituționale a Romaniei, scrie jurnalista Floriana Jucan – “Q Magazine”, citand surse din cadrul Comisiei de la Veneția. Potrivit “Q Magazine”, scrisoarea conține raspunsul președintelui Buquicchio la sesizarea transmisa in urma cu aproape doua saptamani de președintele Valer Dorneanu, prin care erau The post Comisia de la Veneția: Deciziile CCR sunt obligatorii și trebuie implementate (presa) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .