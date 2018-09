O delegatie a Comisiei de la Venetia efectueaza o vizita la Bucuresti, in cadrul pregatirii unui aviz privind modificarile Codurilor penale, avand intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, dar si cu membri ai Comisiei speciale pentru Legile Justitiei. „O delegatie a Comisiei de la Venetia va efectua o vizita in Romania, in cadrul actiunilor de pregatire a avizului referitor la recentele amendamente la Codul Penal si la Codul de procedura penala, adoptate de catre Parlamentul Romaniei. Avizul a fost solicitat de catre Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei.…