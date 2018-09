Stiri pe aceeasi tema

- O delegație a Comisie de la Veneția va efectua, joi, o vizita la București, in cadrul pregatirii unui aviz privind modificarile Codurilor penale, avand intalniri cu președintele Klaus Iohannis, ministrul Justiției, Tudorel Toader, dar și cu membri ai Comisiei speciale pentru Legile Justiției, scrie…

- O delegatie a Comisiei de la Venetia se va afla la Bucuresti joi si vineri pentru pregatirea unei opinii referitoare la modificarile recente aduse Codului penal si Codului de procedura penala de catre Parlament, conform site-ului acestui organism consultativ al Consiliului Europei. Opinia a fost solicitata…

- O delegatie a Comisie de la Venetia va efectua, joi, o vizita la Bucuresti, in cadrul pregatirii unui aviz privind modificarile Codurilor penale, avand intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, dar si cu membri ai Comisiei speciale pentru Legile Justitiei.

- Miniștrii finanțelor și justiției, Eugen Teodorovici, respectiv Tudorel Toader, au ajuns, joi, la Palatul Cotroceni, raspunzand invitației lansate de președintele Klaus Iohannis pentru consultari pe tema rectificarii bugetare. Surpriza maxima, insa. Klaus Iohannis nu participa la discuții, cei doi miniștri…

- O delegatie a Comisiei de la Venetia va intreprinde o vizita in Romania, in perioada 13-14 septembrie, in cadrul pregatirii unei opinii privind recentele schimbari aduse Codului Penal si Codului de Procedura Penala, anunta Consiliul Europei pe pagina electronica.

- Fondatorii Miscarii Romania Impreuna (RO+) cer liderilor coalitiei PSD-ALDE sa opreasca imediat modificarile aduse legilor justitiei si codurilor penal si de procedura penala, avand in vedere avertismentul de vineri al Comisiei de la Venetia. Potrivit unui comunicat publicat, vineri, pe site-ul Miscarii…

- Tudorel Toader, intrebat despre modificarile aduse Codului de procedura penala le-a spus jurnaliștilor ca el nu are nicio raspundere avand in vedere ca schimbarile au fost facute in Comisie și in Parlment, nu la ministerul Justiției. Tudorel Toader a fost intrebat de jurnaliști despre modificarile aduse…

- Comisia Europeana pentru Democratie prin Drept, mai cunoscuta sub numele Comisia de la Venetia (organ consultativ al Consiliului Europei, alcatuit din experti independenti in domeniul dreptului constitutional), se reuneste in sesiune plenara incepand de vineri, unul dintre punctele de pe agenda fiind…