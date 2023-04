Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de invațamant a adoptat oficial proiectul de lege prin care Religia urmeaza sa devina una dintre materiile opționale ale examenului de Bacalaureat pentru elevii de la filiera umana. Proiectul urmeaza sa treaca și prin cele doua camere decizionale ale Parlamentului. Daca proiectul primește un…

- Nu le convine: Elevii cer eliminarea urgenta a exmatricularii din proiectul legii Educației Consiliul National al Elevilor considera alarmant amendamentul votat in Comisia pentru Invatamant din Camera Deputatilor și solicita eliminarea articolului privind exmatricularea din legea Educației, relateaza…

- Elevii nu mai pot folosi telefoanele mobile la ore și nu au voie sa fumeze in școala. Amendamente aprobate la Parlament Un amendament adoptat, luni, de Comisia de invatamant a Camerei Deputatilor, prevede ca detinerea de arme, consumul de droguri, de bauturi alcoolice sau alte substante interzise, fumatul,…

- Amendament adoptat de Comisia de invatamant a Camerei Deputatilor: folosirea telefoanelor mobile in timpul orelor de curs, fumatul, participarea la jocuri de noroc in perimetrul școlii sunt interzise.

- Detinerea de arme, consumul de droguri, de bauturi alcoolice sau alte substante interzise, fumatul, participarea la jocuri de noroc in perimetrul unitatii de invatamant, inclusiv folosirea telefoanelor mobile in timpul orelor de curs sunt interzise in scoala, prevede un amendament al PNL, PSD si al…

- Comisia de invatamant a Camerei Deputatilor a adoptat, azi, un amendament potrivit caruia in unitatile de invatamant preuniversitar se desfasoara programul "Invatare remediala", destinat sprijinirii elevilor cu dificultati de invatare sau care inregistreaza ramaneri in urma in invatare. Programul este…

- In ce condiții vor putea reveni elevii exmatriculați, la școala. Ce s-a aprobat in Parlament Proiectele legilor Educației se afla in dezbateri in comisia de invațamant din Camera Deputaților, iar posibilitatea de exmatriculare a elevilor-problema a fost din nou introdusa in legislație. Amendamentul…

- Drogurile fac ravagii printre adolescenții și tinerii din Romania. Intr-o societate in care parinții sunt tot mai absenți din viața copiilor, consumul drogurilor a devenit un flagel care s-a amplificat la nivel național. Și asta la varste tot mai mici. De la liceu, dependența s-a mutat deja, la gimnaziu.…