Comisia de învățământ dă startul dezbaterilor privind noile legi ale educației Deputatii din Comisia de invatamant reiau dimineata dezbaterile asupra noilor legi ale educației, dupa ce ieri au aprobat mai multe amendamente, printre care și cel care le permite mamelor minore sa-și continue studiile, inclusiv in sistem online, informeaza Rador. O alta propunere votata vizeaza sancționarea violenței fizice din școli sub orice forma. Masura exmatricularii elevilor este prevazuta pentru situații grave, aceștia avand dreptul de reinscriere in urmatorul an școlar in aceeași unitate de invațamant. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

