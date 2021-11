Stiri pe aceeasi tema

- Se strange lațul! Unirea Alba Iulia, “lanterna roșie”, situație disperata: asaltata de memoriile foștilor jucatori!!! De la dispariția in martie 2013 de pe a doua scena a fotbalului autohton și cele șase luni care au urmat, in care fosta prim-divizionara nu a activat in niciun eșalon fotbalistic, niciodata…

- Campioana Romaniei la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, a invins joi, pe teren propriu, formatia ungara Veszprem HC, scor 31-29 (14-13), in etapa a 6-a din grupa B a Ligii Campionilor. Cele doua echipe au jucat si in memoria lui Marian Cozma, pivotul decedat in urma cu 12 ani, pe cand juca la formatia…

- Echipa de fotbal FCSB nu se va prezenta la meciul cu FC Voluntari, programat, miercuri, de la ora 21:00, in optimile de finala ale Cupei Romaniei, ca urmare a numarului mare de jucatori infectati cu Covid-19 si accidentati, au declarat, luni, pentru AGERPRES, surse din cadrul gruparii bucurestene.In…

- Rapid, prin vocea președintelui Daniel Niculae (38 de ani), a reacționat dupa ce FRF a suspendat antrenorul clubului, pe Mihai Iosif (46). Astazi, chiar in ziua meciului dintre UTA și Rapid, Comisia de Disciplina și Etica a Federației Romane de Fotbal a dat verdictul dupa ce Școala Federala de Antrenori…

- Finantatorul clubului FCSB, Gigi Becali, a fost sanctionat de Comisia de Disciplina si Etica a Federatiei Romane de Fotbal cu avertisment si o penalitate financiara in valoare de 10.000 de lei pentru declaratii jignitoare, calomnioase care afecteaza imaginea fotbalului. "Reclamant - FRF, Parat -…

- Comisiei de Etica și Disciplina din cadrul Federației Romane de Fotbal a decis sa sancționeze clubul Steaua in urma incidentelor provocate de fani la meciul cu Csikszereda. La 2 saptamani de la meciul cu Csikszereda, caștigat de Steaua cu 1-0, Comisia de Disciplina a decis sa-i amendeze pe roș-albaștrii…