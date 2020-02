Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Teodorovici a propus o comisie de ancheta in fața careia ar trebui sa se prezinte Florin Cițu, Ludovic Orban dar și Viorica Dancila pentru a explica de ce s-a depașit deficitul pe 2019 și s-au majorat cheltuielile.. Aceasta propunere i-a fost readusa in actualitate premierului demis Ludovic…

- Deputatul PSD de Suceava, Maricela Cobuz, a declarat ca Ordonanța de Urgența a guvernarii PNL privind programele naționale de sanatate a fost publicata in Monitorul Oficial, miercuri, 12 februarie 2020, fara a avea avizul Comisiei interministeriala pentru suport tehnic, aviz obligatoriu. „Ramane ca…

- Ieri, Ludovic Orban a afirmat ca toate cele 25 de Ordonanțe de Urgența adoptate in ședința Executivului de marți seara (n.n- in seara dinaintea demiterii Guvernului ) vor fi publicate in Monitorul Oficial, deși exista „voci” care spun contrariul, potrivit Hotnews.”Cum sa nu fie publicate? (cele 25 de…

- Joi, 5 februarie, liderii PSD din Biroul Permanent National si presedintii de organizatii judetene se reunesc la sediul central al PSD pentru a discuta despre strategia pentru perioada urmatoare, dupa demiterea Guvernului Orban.Sedinta conducerii PSD vine dupa ce Marcel Ciolacu, presedintele…

- Concursul pentru postul de manager al Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu nu va mai avea loc. Consiliul de Administrație a decis ca se impune reluarea procedurii, data fiind existența unei incompatibilitați intre un membru din Comisia de concurs și unul dintre candidați. Consiliul de Administrație…

- ​Comisia pentru munca a Camerei Deputatilor reia, marti, dezbaterile cu privire la doua proiecte de lege referitoare la pensiile speciale, initiate de PNL si, respectiv, USR. Sedinta comisiei este programata sa înceapa la ora 16,00. Proiectul PNL propune eliminarea pensiilor de…

- Pro Romania l-a propus grupurilor parlamentare pe secretarul general al formațiunii, deputatul Ion Mocioalca, in funcția de președinte al Comisiei parlamentare de control a activitații SRI. Comisia nu are președinte din vara, dupa ce fostul titular, Claudiu Manda, a ajuns europarlamentar. Din PSD…

- Intersectia de la Florica ramane un punct nevralgic in ceea ce priveste asigurarea fluentei traficului in situatia unor ninsori abundente. Prefectul Carmen Ichim s-a interesat, in sedinta Comitetului pentru Situatii de Urgenta asupra solutiilor pe care le-a solicitat de la Drumuri Nationale si Drumuri…