- Presedintele Comisiei de control al SRI, Claudiu Manda, a anuntat ca membri forului legislativ se vor duce, martea viitoare, la sediul central al SRI, la directia juridica, pentru a afla detalii despre cum erau aplicate protocoalele Serviciului cu alte institutii din Justitie.

- Fostul adjunct al SRI, Florian Coldea, a ajuns, marti, la Parlament, urmand a fi audiat de Comisia de Control SRI. Audierea a fost initial stabilita pentru saptamana trecuta, insa s-a amanat din cauza unor probleme de sanatate ale fostului sef al Serviciului.

- George Maior a fost audiat, marți, la comisia SRI. "A fost extrem de interesanta, extrem de detaliata. Ca mesaj general, am spus la intrarea la aceste audieri. Am venit cum am venit intotdeauna la audierile in Parlament, mi-am susținut punctul de vedere in legatura cu legalitatea și felul in care s-a…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca pana in urma cu doi ani rolul Parlamentului, ca institutie de control asupra altor institutii, a fost "extrem de palid exercitat". Intrebat despre oportunitatea recent infiintatei Comisii parlamentare de control privind activitatea…

- Comisia SRI,dupa inregistrarile lui Vlad Cosma: Vrem sa stim daca Dragos e angajat SRI Claudiu Manda, sef al Comisiei de Control al SRI, a anuntat marti ca va trimite o adresa Serviciului prin care va cere detalii despre "Dragos", persoana care apare in inregistrarile facute publice de Vlad Cosma si…

- Potrivit lui Claudiu Manda, audierile vor avea loc in:- 20 februarie- Calin Popescu Tariceanu- 27 februarie- George Maior - 6 martie- Florian Coldea- 13 martie- Traian BasescuPresedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a confirmat, sambara, ca…