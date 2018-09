Stiri pe aceeasi tema

- George Maior, ambasadorul Romaniei in SUA, a declarat marți, inainte de a intra la audierile de la Comisia de Control SRI, ca exista un interes politic pentru a pleca din aceasta funcție, determinat de rațiuni pe care nu și le explica. Audierea a nascut și scandal in comisia parlamentara. Deputatul…

