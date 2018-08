Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de arbitraj PNL București a stabilit ca decizia de excludere a lui Viorel Catarama din PNL este nula, avand in vedere ca mai multe puncte din statutul partidului nu au fost respectate, inclusiv articolul ce prevede anunțarea din timp a persoanelor vizate de excludere și dreptul la aparare."Admite…

- Fostul senator Dan Voiculescu a facut astazi, pe blog, o cronologie a faptelor politice, din ultimii ani care, in opinia sa, au dus la starea actuala a Romaniei. Forțe oculte au ignorat voința populara "Zilele acestea s-au implinit 11 ani de cand, pentru prima oara in istoria Romaniei,…

- Dupa opinia preliminara a Comisiei de la Veneția politicienii din opoziție, in frunte cu președintele, sau grabit sa vesteasca Apocalipsa juridica a coaliției. Tudorel Toader i-a calmat insa, aratand ca inaintea opiniei finale Romania trebuie sa transmita un raspuns la observațiile din cea preliminara,…

- T. Toader: Romania va transmite un punct de vedere Comisiei de la Venetia Ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Foto: gov.ro. Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca România va transmite un punct de vedere oficial Comisiei de la Venetia, înaintea de definitivarea formei…

- Comisia de la Veneția, solicitare urgenta privind modificarile aduse Legilor justiției. Conform G4Media, Comisia de la Veneția solicita, printr-un document trimis catre autoritațile de la București, revenirea asupra modificarilor aduse legilor Justiției, in special, in ceea ce privește numirea și…

- Vicepresedintele Comisiei de aparare, deputatul PNL Ovidiu Raetchi, solicita audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, si a sefilor Jandarmeriei, in urma evenimentelor de la protestele de miercuri seara din Bucuresti. "Avand in vedere disfunctionalitatile inregistrate in interventia Jandarmeriei…

- O delegatie a Comisiei de la Venetia a ajuns la Bucuresti pentru a face o analiza a Legilor Justitiei. Delegatia va avea intrevederi cu presedintele Romaniei, Ministerul Justitiei, Inalta Curte de Casatie si Justitie, Curtea Constitutionala, Biroul Procurorului General si ...