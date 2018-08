Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Ovidiu Raetchi ii solicita ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, sa nu blocheze audierea ei, alaturi de sefii din Jandarmerie, pe 21 august, in sedinta Comisiei de Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala din Camera Deputatilor, cu privire la protestul din 10 august. Potrivit…

- "Am avut o sedinta a Comisiei de aparare din Camera Deputatilor. Era o sedinta ordinara, anuntata cu mult timp inainte, facea parte din programul uzual al Comisiei. Nu era vorba de nicio alta aprobare, insa in momentul in care am introdus pe ordinea de zi solicitarea audierii celor implicati in evenimentele…

- Sedinta Comisiei pentru aparare din Camera Deputatilor, in care urma sa fie stabilita data la care vor fi chemati la audieri ministrul de Interne, seful Jandarmeriei si prefectul Capitalei, cu privire la incidentele din data de 10 august de la protestul din Piata Victoriei, a fost suspendata din lipsa…

- Comisia pentru aparare din Camera Deputatilor se va reuni luni, la ora 10.00, intr-o sedinta in care urmeaza sa fie discutate procedurile pentru audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, a sefului Jandarmieriei, Sebastian Cucos, a prefectului Capitalei, Speranta Cliseru, dar si a altor persoane…

- Comisia pentru aparare din Camera Deputatilor se va reuni marți, la ora 10.00, intr-o sedinta in care urmeaza sa fie discutate procedurile pentru audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, a sefului Jandarmieriei, Sebastian Cucos, a prefectului Capitalei, Speranta Cliseru, dar si a altor persoane…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca va initia demersul pentru convocarea sesiunii extraodinare a Parlamentului in care sa fie infiintata o Comisie de ancheta privind interventia Jandarmeriei la protestul din 10 august si pentru depunerea unei motiuni simple impotriva ministrului de Interne,…

- Deputatul PNL Ovidiu Raetchi, vicepresedintele Comisiei de Aparare din Camera Deputatilor, sustine ca parlamentarii PSD-ALDE au blocat audierea ministrului de Interne Carmen Dan si a sefilor Jandarmeriei dupa protestele impotriva Guvernului.

- Vicepresedintele Comisiei de Aparare din Camera Deputatilor, Ovidiu Raetchi (PNL), a cerut, joi, audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, si a sefilor Jandarmeriei in Comisie, el acuzand folosirea disproportionata a fortei de catre jandarmi la protestul de joi seara, din Piata Victoriei.