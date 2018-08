Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru aparare a Camerei Deputatilor va supune discutiei, la sedinta de marti, solicitarea PNL de audiere a responsabililor pentru interventia Jandarmeriei de la protestul din Piata Victoriei, printre acestia aflandu-se ministrul de Interne, Carmen Dan, fostul sef al Jandarmeriei Sebastian Cucos…

- Ministrul de Interne va fi audiat in Parlament. Comisia de Aparare din Camera Deputatilor a decis sa cheme ministrul de Interne pentru explicatii, saptamana viitoare. Carmen Dan nu va fi insa singura persoana chemata la audieri. Opozitia mai doreste audierea sefului Jandarmeriei, colonelul Sebastian…

- Biroul Comisiei de Aparare din Camera Deputatilor a decis marti sa trimita invitatii pentru audieri ministrului de Interne, Carmen Dan, prefectului Capitalei, Speranta Cliseru, si unor responsabili din Jandarmerie cu privire la protestele din 10 august. Audierile sunt programate pentru…

- Ministrul de Interne Carmen Dan va fi audiata pe 21 august, la ora 10:00, in comisia de aparare a Camerei Deputatilor, la solicitarea PNL si USR. Opozitia reclama modul brutal in care au intervenit jandarmii vineri seara, informeaza Digi24 .

- "Am avut o sedinta a Comisiei de aparare din Camera Deputatilor. Era o sedinta ordinara, anuntata cu mult timp inainte, facea parte din programul uzual al Comisiei. Nu era vorba de nicio alta aprobare, insa in momentul in care am introdus pe ordinea de zi solicitarea audierii celor implicati in evenimentele…

- Deputații din Comisia de aparare se vor intruni, marți, pe ordinea de zi fiind și solicitarea PNL de a o invita la audieri pe ministrul de Interne, Carmen Dan, in legatura cu intervenția jandarmilor la protestul din 10 august, transmite Mediafax. "Am trimis o convocare pentru maine, la ora…

- Comisia pentru aparare din Camera Deputatilor se va reuni luni, la ora 10.00, intr-o sedinta in care urmeaza sa fie discutate procedurile pentru audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, a sefului Jandarmieriei, Sebastian Cucos, a prefectului Capitalei, Speranta Cliseru, dar si a altor persoane…

- Vicepresedintele Comisiei de aparare, deputatul PNL Ovidiu Raetchi, solicita audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, si a sefilor Jandarmeriei, in urma evenimentelor de la protestele de miercuri seara din Bucuresti. "Avand in vedere disfunctionalitatile inregistrate in interventia Jandarmeriei…