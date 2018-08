Comisia care creşte şansa la viaţă a pacientului cu cancer ECHIPA In ultimul timp, se vorbeste tot mai mult despre faptul ca tratamentele cele mai eficiente in diverse patologii implica sau ar trebui sa implice o colaborare intre medici de diferite specialitati. In cancer, abordarea multidisciplinara a pacientului oncologic este de importanta vitala. Iar daca in clinicile de stat aceasta abordare ramane, din pacate, mai mult un concept teoretic, exista unele clinici private unde sistemul functioneaza. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

