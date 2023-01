Stiri pe aceeasi tema

- Schema constituie o reintroducere a unei masuri pe care Comisia a aprobat-o initial in septembrie 2022 (SA.103626) si care a expirat la 31 decembrie 2022. In cadrul schemei, sprijinul public poate fi acordat sub forma de: (i) garantii de stat pentru noile imprumuturi acordate si (ii) subventii directe.…

- Comisia Europeana aproba reintroducerea schemei de ajutoare de stat acordate de Romania pentru sprijinirea societaților in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei, inclusiv creșterea aferenta a bugetului.

- Comisia Europeana a aprobat schema de ajutor de stat in valoare de 44 milioane de euro propusa de Romania pentru sprijinirea crescatorilor de bovine in contextul invadarii Ucrainei de catre Rusia. In cadrul acestei scheme, ajutoarele vor fi acordate sub forma de granturi directe . Scopul schemei este…

- In cadrul acestei scheme, ajutoarele vor fi acordate sub forma de granturi directe. Scopul schemei este compensarea beneficiarilor eligibili pentru o parte din costurile suplimentare suportate ca urmare a cresterilor de preturi pentru combustibil, energie si furaje. De asemenea, prin aceasta schema…

- Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutoare in valoare de aproximativ 500 de milioane de euro notificata de Romania pentru sprijinirea intreprinderilor din toate sectoarele in contextul razboiului purtat de Rusia impotriva Ucrainei.