Rusia a redus livrarile de gaze catre Europa anul trecut, dupa invazia sa din Ucraina, provocand o criza de aprovizionare cu energie si preturi record. UE a promis ca va renunta la combustibilii fosili din Rusia pana in 2027 si a inlocuit aproximativ doua treimi din gazele rusesti anul trecut. Dar, in timp ce Moscova a redus fluxurile de gaze din conducte, livrarile de gaze naturale lichefiate rusesti in Europa au crescut anul trecut la 22 de miliarde de metri cubi, de la aproximativ 16 de miliarde de metri cubi in 2021, potrivit unei analize UE vazute de Reuters. ”Putem si ar trebui sa scapam…