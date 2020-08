Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru comert, irlandezul Phil Hogan, si-a anuntat miercuri seara demisia dupa ce a fost acuzat ca a incalcat regulile sanitare anti-coronavirus din tara, participand la un dineu de gala, potrivit agentiilor de presa internationale. "Da, a demisionat", a declarat pentru…

- "Da, a demisionat", a declarat pentru AFP purtatorul de cuvant al lui Hogan, care dezmintise ca ar fi incalcat cu buna-stiinta restrictiile sanitare introduse in Irlanda. Premierul Irlandei, Michael Martin, a declarat ca, prin participarea la acel eveniment, Phil Hogan "a subminat intreaga…

- Reprezentantul Irlandei in Comisia Europeana, Phil Hogan, urmeaza sa demisioneze dupa ce a incalcat regulile antiepidemice prin participarea la un controversat dineu organizat de un club de golf, afirma surse citate de Sky News si BBC, informeaza Mediafax.

- Din cauza efectelor crizei provocate de coronavirus, Comisia Europeana a propus oficial, pe 18 august, sa se ofere orașelor Rijeka (Croația) și Galway (Irlanda) posibilitatea de a-și prelungi titlul de „Capitala Europeana a Culturii 2020” pana la 30 aprilie 2021. Comisia propune, de asemenea, amanarea…

- Ministrul Sanatatii a anuntat sambata ca a cerut oficialilor Uniunii Europene 10 milioane de vaccinuri anti-Covid-19, in momentul in care vaccinul va intra pe piata. Aflat intr-o vizita la Iasi, ministrul Nelu Tataru a spus ca Romania poate avea acces la acest vaccin printr-un mecanism de cooperare…

- Saptamana aceasta vor ajunge in tara peste 6.000 de flacoane de Remdesivir foto: Agerpres. Saptamâna aceasta vor ajunge în tara peste 6.000 de flacoane de Remdesivir, care asigura tratamentul a circa 1.200 de bolnavi de COVID-19 eligibili. Este prima transa din lotul…

- Spania, Irlanda și Luxemburg vor președinția Eurogrupului, dupa retragerea portughezului Mario Centeno Ministrul spaniol de Finante, Nadia Calvino, si omologii sai din Irlanda, Paschal Donohoe, si Luxemburg, Pierre Gramegna, si-au anuntat joi candidatura la postul de presedinte al Eurogrupului. În…

- Salariile minime in statele membre ale Uniunii Europene (UE) au variat de la 312 EUR la 2,142 EUR in luna ianuarie 2020, conform datelor Eurostat. In Romania, salariul minim este de 2.230 lei, adica, aproximativ, 460 EUR, care ne pozitioneaza mult sub media europeana. Inca de la inceputul anului,…