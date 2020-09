Comisarul-șef Radu Gavriş, tras pe dreapta Comisarul-șef Radu Gavris, adjunctul sefului Politiei Capitalei, comisarul-șef Radu Gavris, a fost tras pe linie moarta. Mai precis, a fost detasat la Politia Judeteana Harghita pe o perioada de sase luni. Decizia a fost luata de seful Politiei Romane, Liviu Vasilescu, inainte sa isi dea demisia. Un fel de batista pe țambal dupa ce numele comisarului-șef a fost vehiculat in scandalul izbucnit la varful Poliței Romane. Coarna: Gavriș, razboi deschis cu Berechet Masura a intrat in vigoare cu data de 1 septembrie. „Prin dispozitia inspectorului general al Politiei Romane, comisarul-sef de politie… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

- Decizia detasarii lui Radu Gavris a fost luata de seful Politiei Romane, Liviu Vasilescu, chiar inainte ca acesta din urma sa isi dea demisia. De asemenea, comisarul-sef de politie Viorel Mihaita, director al Unitatii Centrale de Analiza a Informatiilor, a fost numit, la cerere, sa indeplineasca…

- ”Cred ca aceste chestiuni pot fi explicate de cei in cauza: de șefii Poliție, de șefii MAI, atunci se vor lamuri lucrurile și in spațiul public. Am cerut explicații ministrului Afacerilor Interne, cu mult timp inainte sa se publice acele imagini. Nu este rolul meu sa spun ce s-a intamplat acolo.…

- Ofiteri de rang inalt din Politia Romana s-au intalnit cu Elvis Pian si reprezentantii Clanului Duduianu in noaptea de 8 spre 9 august, pentru a negocia conditiile de inmormantare a lui Emi Pian. Interlopul mort era depus de trei zile la domiciliu, nu la o capela, asa cum prevede legea si, in plus,…

- In ziua in care Adevarul a publicat imagini cu ofiteri de rang inalt din Politia Romana care s-au intalnit cu Elvis Pian si cu reprezentantii Clanului Duduianu pentru a negocia conditiile de inmormantare a lui Emi Pian, ministrul de Interne Marcel Vela a anuntat, intr-o declaratie in fata MAI, ca a…

