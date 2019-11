Comisarul șef Paul Tablan – executat mizerabil Dupa ce a fost ținta mai multor controale, care au avut scopul de a-i gasi nod in papura și metoda n-a funcționat, comisarul șef Paul Tablan a fost ”executat” mișelește. Singurul punct nevralgic era certificatul ORNISS, fara de care nu mai poate lucra nici macar in sistemul neoperativ. Și acolo a fost lovit in ultima zi de guvernare PSD. Fara ca niciuna din condițiile anterioare, cand certificatul i-a fost prelungit, sa se fi schimbat intre timp. Este clar ca funcția de inspector șef al Poliției Neamț a creat pasiuni puternice, care trec de colegialitate, de bun simț, de orice scrupul. Incepand… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

