Percheziții la Arad, la traficanții de droguri

Mai multe percheziții au avut loc marți, 4 aprilie, la Arad, pentru destructurarea unei grupări infracționale care distribuia droguri. Potrivit pressalert.ro ar fi vorba despre... The post Percheziții la Arad, la traficanții de droguri appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad . [citeste mai departe]