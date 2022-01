Comisarul Rex de Neamţ Cainele, cel mai fidel prieten al omului, este si un ajutor de nadejde al politistilor in misiuni speciale, avand deseori o influenta majora in rezolvarea cazurilor. Detalii despre cum ajunge un caine obisnuit sa “imbrace“ uniforma de politist si despre cat de palpitanta este viata alaturi de un astfel de comisar Rex va dezvaluim intr-un material in exclusivitate, prin bunavointa a doi conductori de caini politisti, din Piatra Neamt si Roman. Jimy – cainele “mascat“, cel mai fidel membru SAS Jimy, pe numele de alint, este cainele care a devenit ajutorul de nepretuit al unui luptator al Serviciului… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

