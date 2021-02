Stiri pe aceeasi tema

- Ce incredere mai putem avea atunci cand apelam la numarul unic de urgența, 112 și așteptam cu sufletul la gura rezolvarea problemei cu care ne confruntam, dar ne izbim de lipsurile și neconcordanțele unui sistem putred, care in cele din urma ne omoara, in loc sa ne salveze.

- ❗ Actualizare zilnica – evidența persoanelor vaccinate impotriva #COVID19 ❗16 februarie 2021 1. Numar de doze administrate de vaccin impotriva COVID-19 (in ultimele 24 de ore): 45.977, la un numar de 45.977 persoane din care: - 18.805 persoane vaccinate cu 1 doza; - 27.172 persoane vaccinate cu 2 doze.…

- Pana astazi, 14 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 761.963 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 708.151 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.872 cazuri noi…

- Anjuli Mack este o tanara de 26 de ani care a ținut toate dietele din lume, a mers la sala și totuși nu a slabit. Abia apoi, dintr-o intamplare, aceasta a ințeles unde greșea in tot acest timp și care este secretul pentru a topi ușor și rapid kilogramele in plus.

- 93 de reacții adverse la un total de 39.216 doze de vaccin efectuate au aparut in județ, in total, pana in 10 februarie. In ultimele 24 de ore s-au realizat 1.883 imunizari in județ, iar dintre acestea, 1.771 au fost folosite pentru rapel.

- OFICIAL| 1.319 cazuri noi de coronavirus in Romania: Bilanțul total ajunge la 746.637 de imbolnaviri. 80 decese au fost raportate și 958 de persoane sunt internate la ATI Luni, 8 februarie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana…

- Alte 776 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 10 cazuri sint de import (6-Ucraina, 3-Rominia, 1-Italia). Numarul total teste efectuate – 3104, dintre care 2782 primare și 322 repetate. Bilanțul cazurilor de COVID-19 in țara…

- Peste 620.000 de persoane au fost vaccinate impotriva Covid-19, incepand din 27 decembrie, cand a inceput campania de vaccinare in Romania, conform Comitetului de coordonare a vaccinarii, scrie hotnews . Potrivit datelor puse la dispoziția CNCAV de catre Institutul Național de Sanatate Publica, situația…