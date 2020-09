Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul pentru Concurenta Margrethe Vestager a contestat vineri o decizie a justitiei europene care respinge ordinul sau ca Apple sa plateasca Irlandei taxe retroactive in valoare de 13 miliarde de euro, acesta fiind un caz de referinta al eforturilor Comisiei Europene de combatere a facilitatilor…

- Gigantul american din sectorul retelelor de socializare a cerut autoritatilor de reglementare ”sa adopte o abordare pragmatica si proportionala pana la gasirea unei solutii pe termen lung”, a afirmat intr-un comunicat un reprezentant al companiei. Comisia din Irlanda, care este principala autoritate…

- Comisarul european pentru comert, Phil Hogan, a respins acuzatia ca ar fi incalcat cu buna-stiinta regulile sanitare anti-coronavirus din tara sa, oferind explicatii detaliate privind prezenta sa la o cina in tara sa de origine, Irlanda, transmit marti AFP si politico.eu. La presiunea presedintei Comisiei…

- Gigantul american Amazon majoreaza investitiile si angajeaza inca 1.000 de persoane in Irlanda Gigantul american Amazon va angaja 1.000 de persoane in Irlanda, in urmatorii doi ani, pe fondul cererii in crestere pe segmentul serviciilor de tip cloud. Amazon, cel mai mare retailer online din lume, va…

- Comisia Europeana a afirmat acum patru ani ca Apple a beneficiat de ajutor de stat ilegal prin intermediul a doua decizii ale Irlandei care au redus artificial obligatiile fiscale ale companiei timp de doua decenii, pana la un minim de 0,005% in 2014. ”Curtea generala anuleaza decizia contestata deoarece…

- Cand e vorba de interesele giganților tehnologici americani, care iși ascund profitul in paradisuri fiscale, UE se poarta cu manuși. Zis și facut: Tribunalul General al Uniunii Europene a anulat miercuri o decizie a Comisiei Europene potrivit careia grupul american Apple trebuia sa ramburseze Irlandei…

