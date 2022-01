Comisarul pentru concurenţă al UE a trimis întrebări Gazprom şi altor companii despre oferta de gaze mai mică decât cererea Margrethe Vestager, care este si vicepresedintele executiv al Comisiei Europene, a declarat ca grupul nu a marit oferta pentru a satisface cererea. “Este provocator faptul ca o companie, avand in vedere cresterea cererii, limiteaza oferta. Acesta este un comportament destul de rar pe piata”, a afirmat ea la o conferinta de presa. Ea a spus ca preturile energiei sunt o prioritate foarte mare pentru Comisia Europeana. “Am trimis chestionare unui numar de furnizori de energie din acest domeniu. Am primit o multime de raspunsuri, dar inca asteptam de la altii, inclusiv Gazprom. Asteptam cu nerabdare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

