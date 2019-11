Aceasta demisie survine in conditiile in care Adunarea Generala a Natiunilor Unite trebuie sa reinnoiasca in viitorul apropiat, pentru trei ani, mandatul UNRWA, in pofida unei puternice opozitii din partea SUA, care estimeaza ca aceasta agentie nu mai este adecvata.

"Comisarul general al UNRWA, Pierre Krahenbuhl, tocmai l-a informat pe secretarul general (al ONU, Antonio Guterres) ca demisioneaza, cu efect imediat", a declarat Stephane Dujarric in timpul unei conferinte de presa.

Mai devreme in timpul zilei, ONU a anuntat ca Pierre Krahenbuhl "a fost suspendat din functie" si…