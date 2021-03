Stiri pe aceeasi tema

- ”O discutie de lucru astazi cu Elisa Ferreira, Comisarul european pentru Coeziune si Reforme, despre cum stam si ce va urma pe mai multe capitole din domeniul finantarilor UE. Legat de fondurile structurale din perioada actuala, am explicat ca voi avea discutii lunar cu autoritatile de management si…

- Regatul Unit a acordat statut de rezident permanent unui numar de 4,3 milioane de cetateni ai Uniunii Europene, mai multi decat populatia unor state din blocul comunitar, ceea ce arata ca Brexitul nu a dus la un amplu exod al cetatenilor UE, a declarat luni Michael Gove, ministru responsabil pentru…

- Comisia Europeana nu va acorda serviciilor financiare britanice acces la blocul comunitar inainte de a evalua riscurile la adresa stabilitatii financiare, deoarece ar fi "un experiment" daca ar proceda altfel, a afirmat, marti, comisarul pentru stabilitate financiara, servicii

- Uniunea Europeana are nevoie de un plan amplu pentru transferarea serviciilor financiare din Londra in spatiul comunitar si pentru cresterea rolului euro pe plan mondial, afirma eurodeputatul german Markus Ferber, potrivit Agerpres. Uniunea Europeana are nevoie de un sistem financiar adecvat…

- UE vrea sa se rupa de dolarul american și sa utilizeze mai mult moneda euro pe pietele financiare: "Perioada in care Trump a fost presedinte a scos in evidenta vulnerabilitatile noastre” Uniunea Europeana a pus la punct o serie de planuri pentru a-si reduce dependenta de dolarul american,…

- UE vrea sa se rupa de dolarul american și sa utilizeze mai mult moneda euro pe pietele financiare, pentru a-si consolida autonomia financiara si economica Uniunea Europeana a pus la punct o serie de planuri pentru a-si reduce dependenta de dolarul american, potrivit unui articol publicat sambata in…

- Uniunea Europeana a pus la punct o serie de planuri pentru a-si reduce dependenta de dolarul american, potrivit unui articol publicat sambata in cotidianul Financial Times, care citeaza un proiect de document elaborat de Comisia Europeana, informeaza AGERPRES . Acest document scoate in evidenta vulnerabilitatile…

- Uniunea Europeana a decis sa profite de optiunea de care dispune pentru a cumpara o cantitate suplimentara de 100 de milioane de doze din vaccinul impotriva coronavirusului dezvoltat de Pfizer si BioNTech, aceasta dupa ce in luna iulie a refuzat o oferta pentru un acord mult mai mare, au declarat pentru…