- Comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, cere Facebook sa precizeze daca exploatarea pe scara larga a datelor utilizatorilor acestei retele sociale a afectat cetatenii europeni, scrie saptamanalul german Bild am Sonntag, preluat de DPA. Conform publicatiei citate, Jourova ii va adresa luni…

- Comisarul european pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen, Vera Jourova, a avertizat, joi, companiile Facebook, Google si Twitter "sa faca mai mult" pentru a actualiza termenii si conditiile de utilizare in concordanta cu legislatia...

- Comisarul european pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen, Vera Jourova, a avertizat, joi, companiile Facebook, Google si Twitter "sa faca mai mult" pentru a actualiza termenii si conditiile de utilizare in concordanta cu legislatia Uniunii Europene, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Comisia Europeana va lansa in luna mai o campanie de testare a produselor alimentare in 16 tari ale Uniunii Europene, pe fondul acuzatiilor privind calitatea inferioara a marfurilor vandute in Europa de Est, a anuntat, astazi, Vera Jourova, comisarul UE pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen.