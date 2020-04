Stiri pe aceeasi tema

- Adina Valean anunța ca distanțarea sociala in aeroporturi și avioane este una dintre masurile care se vor pastra in vederea reluarii transportului aerian pentru calatori. Astfel, Comisia Europeana va intocmi o serie de ghiduri in acest sens. „Criza va mai dura. Masurile care s-au dovedit eficiente vor…

- Vicepresedintele Comisiei Europene Vera Jourova a denuntat duminica "dependenta morbida" a Uniunii Europene fata de China si de India in materie de produse medicale, scoasa la iveala de criza coronavirusului, transmite AFP. "Aceasta criza a dezvaluit dependenta noastra morbida de China si…

- Parlamentul polonez a adoptat sambata o lege care permite batranilor si cetatenilor aflati in carantina din cauza coronavirusului sa voteze prin corespondenta la alegerile prezidentiale din mai, transmite Reuters. Reglementarea li se aplica si celor autoizolati potrivit Agerpres. Guvernul de la Varsovia…

- Comisia Europeana a aprobat astazi un pachet de investiții in valoare de peste 1,4 miliarde de euro din fonduri UE in 14 proiecte mari de infrastructura din 7 state membre. Statele beneficiare sunt: Croația, Cehia, Ungaria, Polonia, Portugalia, Romania,Spania. Proiectele acopera mai multe domenii-cheie,…

- Deputații europeni doresc sa faca viața mai ușoara consumatorilor și sa reduca deșeurile electronice prin introducerea unui incarcator unic pentru toate dispozitivele mobile. Recent, eurodeputații au cerut Comisiei Europene sa vina cu o propunere pana in iulie 2020. Inițiativa vine de la membrii comisiei…

- Scenariul anticipatelor devine din ce in ce mai probabil, atata timp cat președintele Iohannis mizeaza pe cartea caștigatoare care i-a asigurat o victorie destul de lejera la alegerile prezidențiale: Partidul care nu susține demersul președintelui devine imediat etichetat drept un „țap ispașitor”,…

- Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis in calitate de reclamant, cu sprijinul asociatiei 2Celsius si sustinut de ClientEarth, a pornit actiunea in justitie impotriva Primariei Generale a Municipiului Bucuresti privind inabilitatea acesteia de a asigura un aer curat pentru cetatenii Capitalei.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut luni, la Viena, o intrevedere cu secretarul general al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), Thomas Greminger, context in care a pledat pentru cresterea prezentei expertilor romani in pozitii de conducere in cadrul OSCE,…