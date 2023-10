Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul UE pentru Transporturi critica lipsa de investiții din Portul Constanța și faptul ca este intre primele cele mai mari 10 porturi europene care nu a pașit in era digitalizarii. Reprezentanta executivului UE a afirmat, in cadrul unei intalniri cu jurnalisti romani la Strasbourg, ca bombardarea…

- Portul Constanta e destul de „ramas in urma” in ceea ce priveste modernizarea operatiunilor. Constanta trebuie sa faca investitii suplimentare, spune comisarul european pentru transporturi, Adina Valean. ”Saptamana trecuta, informatia pe care o aveam pe masa ca fiind urgenta era sufocarea portului Constanta…

- Reprezentanta executivului UE a afirmat, in cadrul unei intalniri cu jurnalisti romani la Strasbourg, ca bombardarea porturilor ucrainene de la Dunare de catre Rusia a schimbat situatia, in sensul ca incarcarea cerealelor se face direct in vapoare, fara a mai fi utilizate infrastructuri portuare, precum…

- Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, a explicat de ce la nivel european in continuare are loc permiterea operarii de zboruri catre aeroporturi din Israel, chiar daca țara aceasta se confrunta cu un conflict in care sunt folosite inclusiv rachete.

- Ucraina a exportat in perioada ianuarie august 2023 mai multe cereale prin portul Constanta decat a facut in tot anul 2022, chiar daca volumele au scazut recent dupa ce atacurile rusesti asupra porturilor de la Dunare i au facut pe exportatorii ucraineni sa se indrepte spre rutele rutiere si feroviare,…

- Exista lucrari de intretinere a drumurilor afectate de camioanele ucrainene in Romania? Ca exista sau nu, comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, declara ca nu este la curent cu acest lucru. Infrastructura este „foarte stresata de acest trafic greu pe drumuri care nu sunt neaparat pregatite…

- Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, spune ca nu este la curent cu existenta unor lucrari de intretinere a drumurilor afectate de camioanele ucrainene in Romania, Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, spune ca nu este la curent cu existenta unor lucrari de intretinere…

- La Guvern este agitație foarte mare din cauza deficitului bugetar care este in creștere. Marcel Boloș, ministrul Finanțelor, a transmis pe data de 29 iunie ca dupa cinci luni, deficitul bugetar se situeaza la pragul de 2,33%, adica 37 de miliarde de lei. La Guvern se urmarește ca la finalul anului sa…