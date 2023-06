Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Europei se intalnesc in umbra Rusiei. Summitul Comunitatii Politice Europene, gazduit de Republica Moldova, va transmite un mesaj ferm de pace. Adunarea a peste 40 de lideri europeni in Moldova, joi, va fi un semn al angajamentului colectiv de a-și uni forțele impotriva Rusiei. La reuniunea…

- La reuniunea care va avea loc la Castelul Mimi, raionul Anenii Noi, si-au anuntat prezenta 47 de sefi de stat sau de guvern, presedintele Consiliului European, presedintele Comisiei Europene si presedintele Parlamentului European.Potrivit sursei citate, prin gazduirea Summitului Comunitatii Politice…

- La inceputul acestei luni, dupa o sesizare din partea celor cinci tari, UE a stabilit restrictii pana la data de 5 iunie asupra importurilor de grau, porumb, rapita si seminte de floarea-soarelui din Ucraina, pentru a atenua oferta excedentara de astfel de produse in Bulgaria, Ungaria, Polonia, Romania…

- Acest acord le va permite promotorilor de proiecte din Republica Moldova sa solicite finantare din partea UE pentru proiecte de interes comun in domeniul transporturilor, al energiei si in domeniul digital, care vizeaza imbunatatirea conectivitatii acestei tari cu vecinii sai din UE, arata comunicatul…

- Partidul Social Democrat a anuntat marti ca va cere in coalitia de guvernare suspendarea temporara a importurilor de produse agro-alimentare din Ucraina. „PSD va solicita in coalitia de guvernare adoptarea unei decizii politice care sa dispuna Guvernului Romaniei sa emita in regim de urgenta un act…

- Pentru ca nu a reușit sa convinga Bruxelles-ul sa dea mai mulți bani fermierilor romani și nici sa faca ceva cu cerealele venite din Ucraina, fermierii sunt foc și para pe ministrul agriculturii Petre Daea. Acesta este la un pas de a ramane și fara funcția cu o luna mai devreme sa se produca rotația…

- Guvernul chinez a declarat vineri ca nu va furniza arme Rusiei in sprijinul invaziei actuale a Moscovei in Ucraina, nici acum, nici in viitor, transmite vineri DPA. ”Noi nu furnizam si nu vom furniza arme partilor aflate in conflict”, a declarat ministrul de externe chinez Qin Gang dupa aproape doua…

- Nimic nu ilustreaza mai bine irelevanța crescanda in afacerile mondiale a unora dintre cei mai proeminenți lideri europeni decat imaginea lui Emmanuel Macron, președintele francez, și a Ursulei von der Leyen, președinta Comisiei Europene, care s-au prosternat efectiv in fața lui Xi Jinping, liderul…