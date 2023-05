Stiri pe aceeasi tema

- Acordul privind afilierea Republicii Moldova la Mecanismul pentru Interconectarea Europei, care prevede accesul țarii la fondurile europene, a fost semnat la Chișinau de ministrul Infrastructurii Dezvoltarii Regionale, Lilia Dabija, și comisarul european pentru transporturi, Adina Valean.

- Comisarul european pentru transporturi, Adina Valean, se va afla intr-o vizita oficiala in Republica Moldova si Romania, in perioada 9 - 11 mai, informeaza Reprezentanta Comisiei Europene in Romania.

- Comisarul european pentru transporturi, Adina Valean, se va afla intr-o vizita oficiala in Republica Moldova si Romania, in perioada 9 - 11 mai, informeaza Reprezentanta Comisiei Europene in Romania.

- Comisarul european pentru transporturi, Adina Valean, se va afla intr-o vizita oficiala in Republica Moldova și Romania saptamana viitoare, in perioada 9-11 mai. 9 mai 2023, Chișinau Cu ocazia Zilei Europei (9 mai), comisarul european Adina Valean se va deplasa la Chișinau, unde va semna, impreuna…

- Premierul Nicolae Ciuca, insotit de o echipa guvernamentala, efectueaza joi o vizita oficiala in Republica Moldova. Urmeaza sa aiba intalniri cu presedintele Maia Sandu, premierul Dorin Recean si cu seful Parlamentului de la Chisinau, Igor Grosu. ‘Vom avea intalniri bilaterale la nivelul doamnei presedinte…

- Modificari importante la regimul permiselor de conducere se pregatesc in Spațiul Uniunii Europene. Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, susține ca se lucreaza intens la aceste modificari care vor cuprinde implementarea Permisului de conducere digital pentru a reduce numarul șoferilor…

- Adina Valean, comisarul european pentru transporturi, va fi prezenta vineri, 17 februarie, la Timișoara, cu ocazia ceremoniilor de deschidere ale Capitalei Culturale Europene. Astfel, la orele 16.45, la Palatul Culturii, doamna comisar va ține un discurs, alaturi de alte oficialitați locale și naționale. …

- Acordul privind controlul coordonat a fost semnat de ministrul Afacerilor Interne de la București, Lucian Bode, și omologul sau de la Chișinau, Ana Revenco. Proiectul pilot va reduce timpul de așteptare de la frontiera.