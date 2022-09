Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant Dan Carbunaru a declarat miercuri, cu privire la recomandarea europeana cu privire la reducerea consumului la energie cu 15%, ca face parte dintr-o lista de soluții pe care decidenții le analizeaza la nivel european. Una dintre soluții, precum plafonarea prețului gazelor, este…

- Doi cetateni sirieni au fost depistati, marti, de politistii de frontiera, in timp ce incercau sa intre ilegal in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiu, ascunsi in cabina unui tir ce transporta ulei vegetal din Turcia, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Ministerul Afacerilor Interne a semnat luni contractele de finanțare pentru 39,1 milioane euro, din care 12,1 milioane euro aferente Fondului pentru Azil Migrație și Integrare (FAMI) și 27 milioane euro aferente Instrumentului de Sprijin pentru Managementul Frontierei și Politica de Vize (IMFV).…

- Comisia Europeana a trimis un aviz motivat Romaniei din cauza ca a transpus incorect cea de-a cincea Directiva privind combaterea spalarii banilor. Autoritatile romane au scutit mai multe categorii de entitati corporative si de alte entitati juridice de obligatia de a-si declara beneficiarii efectivi…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu anunta, vineri, ca Romania a depasit deja gradul de umplere al depozitelor de gaze, potrivit calendarului asumat in fata Comisiei Europene. Astazi avem peste 1,5 miliarde de metri cubi de gaze naturale dintr-un total de capacitate de 3,07 miliarde, a precizat ministrul…

- Protestatarii au luat cu asalt parlamentul libian din orașul Tobruk, situat in estul țarii și au incendiat o parte a cladirii, anunța BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- The leadership of Abu Dhabi Ports Group has shown interest in carrying out investments in the Port of Constanta, in the area of Mol Sud terminal, the Minister of Transport and Infrastructure, Sorin Grindeanu, wrote on his Facebook page, on Wednesday. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a semnat miercuri un Memorandum de Intelegere cu compania guvernamentala Ports Customs and Free Zone Corporation din Dubai, in vederea dezvoltarii colaborarii in domeniul transportului si infrastructurii maritime dintre Romania si Emiratele Arabe Unite,…