Stiri pe aceeasi tema

- La Administratia Prezidentiala a fost depusa astazi o informare referitoare la situatia pestei porcine din Romania. "In urma aprecierilor publice formulate de presedintele Klaus Werner Iohannis, din dispozitia prim ministrului Viorica Dancila, a fost depus la Administratia Prezidentiala in data de 07.09.2018…

- In cursul zilei de vineri, 7 septembrie, la Administratia Prezidentiala a fost depus un document privind modul in care evolueaza pesta porcina africana in Romania, informeaza Ministerul Agriculturii.

- În cursul zilei de vineri, 7 septembrie, la Administratia Prezidentiala a fost depus un document privind modul în care evolueaza pesta porcina africana în România, informeaza Ministerul Agriculturii.

- In cursul zilei de vineri, 7 septembrie, la Administratia Prezidentiala a fost depus un document privind modul in care evolueaza pesta porcina africana in Romania, informeaza Ministerul Agriculturii.

- In incercarea de a se gasi cat mai rapid variante pentru combaterea pestei porcine africane, care a ajuns si in Romania si a dus la sacrificarea a zeci de mii de porci, oamenii care au astfel de animale in gospodarii, dar si crescatorii din ferme asteapta sa vada ce solutii gasesc guvernantii. La fel…

- Avand in vedere evolutia agresiva a pestei porcine africane in Romania, in conditiile in care gradul de contagiozitate este extrem de ridicat pentru efectivele de suine, atat din exploatatiile non profesionale, cat si din exploatatiile comerciale, Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale atrage…

- Vicepresedintele PNL, deputatul Adrian Oros, de profesie medic veterinar, considera ca, in ceea ce priveste pesta porcina africana, se poate vorbi de ”un act de tradare de tara”, iar prin actiunile Guvernului PSD -ALDE se pune in pericol siguranta alimentara a Romaniei.

- Avand in vedere evolutia agresiva a pestei porcine africane in Romania, in conditiile in care gradul de contagiozitate este extrem de ridicat pentru efectivele de suine, atat din exploatatiile non profesionale, cat si din exploatatiile comerciale, specialistii din Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii…