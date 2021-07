Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru mediu, Virginijus Sinkevicius, a declarat sambata, la Antena 3, ca Romania are cea mai mare populatie de ursi din Europa. Citește și: Locuitorii din Baile Tusnad au ajuns la capatul rabdarii: Mars de protest din cauza ursilor - Sustinere pentru initiativa ministrului…

- Ambasadorul Statului Israel la Bucuresti, David Saranga, a afirmat miercuri, in contextul comemorarii victimelor Pogromului de la Iasi, din iunie 1941, ca Romania trebuie sa accepte "cu onestitate istoria" care leaga cele doua tari si sa invete din lectiile ei, conform agerpres. "Apreciem in mod…

- Jumatate din populatia adulta din Marea Britanie a primit ambele doze de vaccin anti-COVID-19, potrivit ultimelor cifre oficiale, relateaza joi dpa. Datele au fost publicate la o zi dupa ce guvernul de la Londra a anuntat ca trei sferturi dintre adultii din Marea Britanie au fost vaccinati…

- Fostul lider PSD Liviu Dragnea, trimis in judecata de DNA in legatura cu vizita sa in SUA, i-a scris o scrisoare lui Donald Trump in aprilie 2017, care apare in rechizitoriu. Dragnea l-a invitat pe Trump in Romania, asigurandu-l ca peste 150.000 de bucureșteni extaziați l-ar intampina pe strazi ”pentru…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu considera ca preoții cultelor din Romania ar putea sa ia exemplu din alte țari care au organizat centre de vaccinare in biserici. Biserica ar trebui sa se implice in campania de vaccinare, pentru ca este o chestiune de sanatate publica, declara deputatul USR…

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, afirma ca rezultatul concursurilor privind sefia caselor judetene de asigurari de sanatate ne ”loveste pe toti”, intrucat ”5 din toata sefimea caselor judetene de sanatate din Romania au promovat”. ”Sefi le-a placut sa fie, considerau ca merita, pun…

- Credem cu tarie ca proiectul european va fi cu adevarat implinit doar dupa aderarea statelor din Balcanii de Vest, au transmis, vineri, Ministerele Afacerilor Externe ale Romaniei si Republicii Macedonia de Nord, cu ocazia aniversarii a 20 de ani de la semnarea Tratatului politic de baza bilateral.…

- Florin Citu a afirmat, vineri, la Cluj-Napoca, intr-o conferinta de presa, ca a primit o situatie privind paturile de Terapie Intensiva, dupa o vizita in cateva spitale din Bucuresti. „Am discutat si acest lucru, din pacate, avem o presiune pe sistemul sanitar, pe sistemul de sanatate in Romania, in…