- Comisarul european pentru problemele Sanatații, dna Stella Kyriakides, a lansat un apel urgent catre statele membre, cerandu-le sa-și inaspreasca imediat restricțiile in fața riscului unui al doilea val al pandemiei de Covid-19. Toate statele membre, a atenționat ea, trebuie sa procedeze la teste și…

- Uniunea Europeana a convenit achiziționarea unui potențial vaccin anti-covid cu Sanofi și GSK în al doilea astfel de acord pentru asigurarea de astfel de doze, în condițiile în care se apropie termenul limita pentru înscrierea în programul de achiziționare de vaccinuri…

- In acest an, pandemia de COVID-19 este cea mai mare provocare pentru operatiunile umanitare din intreaga lume. Lipsa de acces si restrictiile impuse de guvernele tarilor au adus in prima linie de raspuns medicii, voluntarii si ONG-urile locale. Asociatia "FDP - Protagonisti in educatie" alaturi de AVSI…