Comisarul european pentru Sprijin Umanitar si Managementul Crizelor, Janez Lenarcic, a afirmat, joi, la Bucuresti, ca vizita in Romania este prilejuita de cel mai mare dezastru umanitar inregistrat de la Al Doilea Razboi Mondial. Comisarul apreciaza ca peste 2 milioane de oameni au parasit Ucraina, altii, poate mai mult de 2 milioane, sunt stramutati in interiorul tarii si cateva milioane sunt prinsi in orase bombardate zilnic. Janez Lenarcic a venit pentru operationalizarea HUB-ului umanitar din Suceava, un se centralizeaza ajutoarele pentru refugiati, anunța news.ro.

