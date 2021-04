Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru justitie, Didier Reynders, a declarat marti ca se asteapta ca certificatul digital de vaccinare european anti-COVID-19 sa fie demarat mai intai cu un proiect pilot la inceputul lunii iunie, astfel incat sistemul complet si reglementarile care-l insotesc sa intre vigoare…

- Comisia Europeana ar urma sa prezinte forma „pașapoartelor verzi” de vaccinare in data de 17 martie. Un oficial al Uniunii Europene a anunțat ca aceste certificate ar putea intra in circulație inainte de sezonul estival. Comisarul pentru piața interna, Thierry Breton, a anunțat ca autoritațile europene…