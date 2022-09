Stiri pe aceeasi tema

- UE a blocat active in valoare de 14,5 miliarde de euro ale unor personalitati ruse in cadrul sanctiunilor adoptate ca raspuns la razboiul din Ucraina, dar mai multe tari, printre care Ungaria, nu au contribuit la acest efort, a afirmat duminica comisarul european pentru justitie, Didier Reynders.

- Statele membre ale Uniunii Europene ar trebui sa inceapa sa se pregateasca acum pentru un nou val al pandemiei de COVID la toamna si iarna, a declarat luni comisarul european pentru Sanatate si Siguranta Alimentara, Stella Kyriakides, care a atras atenția ca exista o ”creștere ingrijoratoare” a focarelor,…

- Tragerea la raspundere a autorilor de crime de razboi in Ucraina ar putea dura ani de zile, dar cei responsabili ar trebui sa stie ca amenintarea inculparii va atarna deasupra lor "pentru totdeauna", a declarat luni comisarul european pentru justitie Didier Reynders,

