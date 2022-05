Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana nu are informatii conform carora vreo companie europeana a platit in ruble pentru gazele rusesti, dupa ce Moscova a cerut cumparatorilor straini sa se conformeze mecanismului de convertire a platilor din euro sau dolari in ruble, a declarat luni comisarul pentru energie, Kadri Simson,…

- Președintele rus Vladimir Putin a reclamat joi la o intalnire privind situația din industria rusa a petrolului și gazelor ca exista „eșecuri” in petrolului și gazelor naturale rusești pe care Moscova le vrea achitate in ruble, relateaza TASS.

- Ungaria a anuntat miercuri ca este pregatita sa plateasca in ruble pentru gazele rusesti, in dezacord cu UE, care a cautat un front unit in opozitia fata de cerintele Moscovei, transmite Reuters.

- Ungaria a anuntat miercuri ca este pregatita sa plateasca in ruble pentru gazele rusesti, in dezacord cu UE, care a cautat un front unit in opozitia fata de cerintele Moscovei, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Rusia le-a cerut statelor UE sa-i plateasca in ruble gazele livrate incepand cu 1 aprilie.…

- Companiile europene ale caror contracte de furnizare de gaze naturale incheiate cu Rusia prevad ca plata se face in euro sau dolari nu ar trebui sa dea curs cererii Rusiei privind plata in ruble, a anuntat vineri Comisia Europeana, informeaza Reuters.

- OMV a contactat Gazprom in privinta deciziei Rusiei de a cere plata in ruble pentru livrarile sale de gaze, a anuntat vineri un purtator de cuvant al grupului energetic austriac, adaugand ca firma inca asteapta o informare in scris, transmite Reuters.

- Kremlinul a reafirmat joi ca tarile „neprietenoase” fata de Moscova, in randul carora a inclus si Bulgaria, vor trebui sa plateasca in ruble gazele naturale livrate de Rusia, dar a promis și ca va cauta o soluție pentru preocuparile manifestate de Serbia legate de decizia anunțata miercuri de Putin,…

- Tari bogate in energie de la Qatar la Azerbaidjan au promis livrari de urgenta de gaze catre Europa, insa continentul realizeaza foarte repede ca nu poate inlocui cel mai mare furnizor al sau, Rusia, scrie Bloomberg. Pentru a diminua riscul unei perturbari a livrarilor de gaze rusesti in contextul…