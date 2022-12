Stiri pe aceeasi tema

Comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a declarat joi, inainte de Consiliul Schengen, unde se discuta despre aderarea Romaniei, Bulgariei si Croatiei la Schengen, ca se asteapta la o atmosfera „dinamica", aluzie la negocieri intense, dar crede ca va exista o decizie in cele din…

Europa va intra in recesiune la iarna iar revenirea pe crestere nu se va intampla inainte de primavara anului urmator, a declarat luni comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, informeaza Reuters, relateaza Agerpres.

Suma totala verificata de Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie si transmisa spre decontare in conformitate cu OUG 27/2022 a depasit 6,7 miliarde lei, in crestere de la 6,2 miliarde de lei, suma prevazita in raportarea ANRE din 17 noiembrie.

Furnizorii nu gasesc in piata energie cu livrare anul viitor si astfel nu le pot transmite clientilor lor cat va costa energia, a declarat, joi, Volker Raffel, directorul general al E.ON Romania.

Unii clienti noncasnici nu reusesc sa-si gaseasca furnizori de gaze, iar Engie cauta volume de gaze pentru a-i aproviziona pe acestia in regim de ultima instanta, a afirmat, joi, Eric Stab, directorul general al Engie Romania, informeaza Agerpres.

Țarile UE sunt pregatite sa furnizeze Ucrainei energie electrica, iar acum se lucreaza la creșterea limitelor de capacitate, a declarat comisarul european pentru energie, Kadri Simson, intr-un interviu acordat UNIAN.

Premierul si liderii Coalitiei s-au intalnit, luni, cu reprezentantii furnizorilor si distribuitorilor de energie pentru a cauta solutii pentru ca preturile practicate la consumatorul final sa fie la un nivel cat mai accesibil.

Pachetul de masuri avut in vedere de Uniunea Europeana, ca raspuns la cresterea preturilor gazelor naturale, trebuie sa evite o majorare a consumului pentru acest tip de combustibil, in contextul in care exista o problema de aprovizionare fara precedent, a declarat comisarul european pentru Energie,…