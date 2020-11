Comisarul european pentru egalitate, Helena Dalli, s-a declarat joi ''intristata'' de decizia Ungariei de a interzice schimbarea sexului in documentele personale oficiale, in contextul in care Bruxellesul a lansat o campanie de combatere a discriminarii persoanelor LGBTI, transmite Reuters.



''Este foarte trist pentru mine sa vad acest tip de legislatie'', a declarat Helena Dalli.



Dalli a refuzat, totusi, sa critice o propunere a Budapestei de interzicere efectiva a adoptiilor de catre cuplurile formate din persoane de acelasi sex si de amendare…