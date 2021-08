Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a decis sa aloce pâna la 500 de milioane de dolari pentru a ajuta refugiatii si migrantii afgani, victimele conflictului si alte persoane expuse riscurilor ca rezultat al situatiei din Afganistan, relateaza marti DPA si EFE. Banii vor proveni din Fondul…

- Criza din Afganistan si actiunile Belarusului arata necesitatea unei remanieri a regulilor Uniunii Europene privind migratia si azilul, a sustinut duminica vicepresedintele Comisiei Europene pentru promovarea modului de viata european, Margaritis Schinas, potrivit Reuters. ''Daca…

- Presedintele afgan Ashraf Ghani a dat vina pentru deteriorarea situatiei de securitate din tara sa pe decizia "brusca" a SUA de a-si retrage toti militarii din Afganistan, dar a afirmat ca guvernul sau are un plan de a stabiliza situatia in termen de sase luni, relateaza agentiile de presa France…

- Autoritatile turce au retinut in Marea Egee o ambarcatiune in care se aflau peste 200 de migranti afgani in drum catre Europa, au anuntat miercuri garda de coasta turca si Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM), transmite Reuters. Potrivit unui oficial al garzii de coasta, se crede…

- Tadjikistanul anunța ca se pregatește pentru a prelua pana la 100.000 de refugiați afgani, in contextul in care in țara vecina luptele dintre talibani și forțele de securitate afgane au escaladat, iar trupele americane se retrag, relateaza Reuters care citeaza declarația unui oficial al guvernului de…

- Sezonul estival pentru turisti in Europa nu este in pericol, in ciuda unei noi cresteri a numarului de infectari cu coronavirus in diverse tari, afirma comisarul european al Economiei, Paolo Gentiloni, potrivit DPA, citata de Agerpres. Intr-un interviu aparut sambata in ziarele grupului media…

- Organizatia Tratatului de Securitate Colectiva (OTCS) a declarat joi ca este pregatita sa se mobilizeze la capacitate deplina daca situatia de la granita Tadjkistanului cu Afganistan se va deteriora, declaratie ce survine in timp ce o delegatie a talibanilor a dat asigurari Moscovei ca acestia nu…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a declarat miercuri ca situatia din Afganistan are tendinta sa se deterioreze rapid si a dat asigurari ca Moscova este gata sa-si apere aliatii regionali daca va fi necesar, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Presedintele rus Vladimir Putin i-a spus luni…