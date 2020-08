Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru comert Phil Hogan a demisionat miercuri seara ca urmare a controversei legate de vizita sa in Irlanda si de faptul ca nu a respectat regulile sanitare impuse in contextul pandemiei.

