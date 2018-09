Stiri pe aceeasi tema

- Gunther Oettinger a afirmat ca proiectul european este in pericol din cauza oponenților sai din interiorul și din exteriorul Uniunii Europene. "In opinia mea, proiectul este in pericol de moarte", a declarat el, marți seara, intr-un eveniment organizat de Asociația federala a serviciilor de…

- Proiectul european este in pericol mortal din cauza oponenților sai din interiorul și din exteriorul Uniunii Europene, afirma Comisarul European pentru Buget, Gunther Oettinger, relateaza Politico. Oettinger a...

- Cotidianul german Die Welt comenteaza, intr-un articol publicat pe site, protestele de la Bucuresti, specificand ca Uniunea Europeana este ingrijorata de situatia tensionata, mai ales pentru ca Romania urmeaza sa preia presedintia Consiliului UE din ianuarie 2019. Comisarul pentru Justitie al UE, Vera…

- Retelele de contrabanda au vandut in Romania peste 4,15 miliarde de tigarete in 2017, adica aproape 10% din volumele traficate pe teritoriul Uniunii Europene, Elvetiei si Norvegiei. România ocupând astfel locul 5 în Europa, poziţie ocupată în 2016 de Italia, un stat…

- Noua fabrica va produce 2,2 milioane de mașini de spalat pe an, generand aproximativ 1.400 de noi locuri de munca intr-o regiune mai puțin dezvoltata, care se confrunta cu schimbari structurale. · Aceasta este prima unitate de producție din Romania și una dintre puținele din Europa care respecta…

- Aceasta relație s-a dezvoltat pornind de la o amiciție personala intre reprezentanții universitații din SUA și medici aradeni, respectiv cadre universitare ale UVVG, absolvenți ai aceleași serii a Facultații de Medicina in urma cu cateva decenii. Proiectul este acceptat și sprijinit de Universitatea…

- Festivalul Internațional al Școlilor de Teatru (FIST) reprezinta proiectul implementat de Primaria Municipiului București prin Centrul pentru Tineret al Municipiului București și in parteneriat cu Asociația FIST, UNATC "I. L. Caragiale", Teatrul Tineretului Metropolis și Teatrul Municipal Bulandra.…

- Emisarul ONU in Europa pe probleme legate de drepturile omului avertizeaza ca reprimarea sistemului judiciar, a presei și a drepturilor in Ungaria și Polonia risca sa se raspandeasca in intreaga UE.