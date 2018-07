Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana trebuie sa riposteze dur la masurile comerciale aplicate de presedintele SUA, Donald Trump, si sa il "readuca unde ii este locul", afirma comisarul european pentru Agricultura, Phil Hogan, care pledeaza pentru acorduri cu statele americane, pentru a evita Casa Alba.

- Jean-Claude Juncker va face o vizita la Casa Alba pe 25 iulie a anunțat administrația prezidențiala americana. Potrivit unui comunicat de presa transmis de aceștia Junker și Trump vor discuta pe tema relațiilor comerciale, scrie Reuters citat de Agerpres. Presedintele Comisiei Europene va fi primit…

- Rezultatul intalnirii dintre presedintele american, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, desfasurata luni la Helsinki, nu submineaza soliditatea aliantei transatlantice, a declarat luni purtatorul de cuvant al premierului britanic, informeaza Reuters, preia Agerpres.Intrebat…

- Sfatul oferit depreședintele american, Donald Trump, și respins de premierul britanic, a fost ca Londra sa dea in judecata Uniunea Europeana ca parte a strategiei privind Brexit-ul, a dezvaluit duminica Theresa May. “Mi-a spus ca ar trebui sa dau in judecata UE, nu sa intru in negocieri”, a afirmat…

- Presedintele american, Donald Trump, a lasat sa planeze indoiala asupra pozitiei Statelor Unite privind Crimeea, neexcluzand clar recunoasterea anexarii acesteia din urma de catre Rusia, scrie sambata AFP. "Vom vedea", a raspuns simplu Trump la o intrebare pusa vineri, la bordul Air Force…

- Uniunea Europeana probabil va lua masuri comerciale impotriva Statelor Unite daca presedintele Donald Trump va impune taxe vamale suplimentare, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, avertizand ca "razboaiele comerciale" risca sa devina "razboaie" totale.

- Comisia Europeana a propus, pentru perioada 2021-2027, o reducere a bugetului alocat Politicii Agricole Comune (PAC) cu 5%. In aceste condiții, noua PAC va primi 365 miliarde de euro. Potrivit propunerii CE, cheltuielile UE cu PAC 2021-2027 vor scadea la 30% din bugetul UE, fata de aproape 39% cat primeste…