Comisarul european pentru Agricultura: 75% din porcii crescuti in gospodariile UE sunt in Romania; Sa ajutam la stoparea raspandirii pestei

Comisarul european pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, Phil Hogan, a declarat joi ca lucreaza indeaproape cu autoritatile pentru a face fata situatiei dificile in care se afla Romania din cauza pestei porcine africane, in conditiile in care 75% din porcii crescuti in gospodarii in Uniunea Europeana sunt in Romania.



"Pesta porcina africana, reforma PAC si situatia bugetara sunt subiecte pe care le-am discutat deja cu domnul ministru si cu premierul Romaniei. Pe pesta porcina lucram indeaproape pentru ca 75% din porcii crescuti in gospodarii in Uniunea Europeana sunt in Romania, asa…